Za kilogram tych grzybów można dostać 500 zł. Jak je rozpoznać?

Smardze do 2014 r. były w Polsce pod ścisłą ochroną. Od dekady są natomiast pod ochroną częściową. To oznacza, że można je zbierać m.in. w ogrodach, szkółkach leśnych, czy uprawach ogrodniczych. Po smardze można udać się także poza granice naszego kraju - do Czech lub Słowacji. Za zbieranie grzybów, które są pod ochroną można dostać nawet do 5 tys. zł grzywny.