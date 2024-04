Za stolik w słońcu zapłacisz ekstra. To pomysł zagranicznych lokali

Restauracje mnożą opłaty

Podobne przykłady można bez trudu znaleźć także w innych południowych krajach Europy. W lokalu we włoskiej Ligurii obsługa dopisuje do rachunku 2 euro, jeżeli klient poprosi o dodatkowy talerz, by podzielić się swoim posiłkiem. Restauracja tłumaczyła to faktem, że ponosi dodatkowe koszty, korzystając ze zmywarki.