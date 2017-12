Zabrakło pieniędzy na 500+. Dziura na 3,8 mln zł

W województwie śląskim aż 51 gmin miało problem z wypłatą świadczenia z programu "Rodzina 500+". Chodzi o blisko 3,8 mln zł.

" Pragnę poinformować, iż przekazałem gminom dodatkowe środki na wypłatę świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+". Zgodnie z zapotrzebowaniem, które po oszacowaniu niedoborów zgłosiło 51 ze 167 gmin województwa śląskiego, do wypłaty przekazano 3 mln 785 tys. zł. Wczoraj pieniądze te wpłynęły z Ministerstwa Finansów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i jeszcze dzisiaj trafią do samorządów, aby mogły zostać niezwłocznie wypłacone mieszkańcom" - pisał wojewoda w oficjalnym oświadczeniu zamieszczonym na stronach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

"Okres przedświąteczny to bowiem czas, w którym dodatkowe finanse są szczególnie potrzebne po to, by zapewnić rodzinom możliwość spokojnego przygotowania się do Bożego Narodzenia" - dodał Jarosław Wieczorek.