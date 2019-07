Żaden Starbucks nie wygra ze stacją benzynową

Nowe badania pokazują zaskakujące zjawisko: Polacy uwielbiają kawę na stacji benzynowej i z automatu. Odkryto, że przede wszystkim powinna być gorąca, intensywna i bez dodatków, ponieważ to właśnie dla jej smaku, a nie kawiarnianej otoczki, sięgają po nią najczęściej.

Coraz więcej osób pije kawę poza domem, ale to nie kawiarnie są miejscem, gdzie Polacy najczęściej idą na „małą czarną”.

Z zaskakujących danych Cafe Monitor ARC Rynek i Opinia wynika, że po raz pierwszy w wieloletniej historii badania to nie kawa u znajomych była numerem jeden, jeżeli chodzi o picie jej poza domem. W tym roku ulubionym miejscem Polaków na kawę jest stacja benzynowa – wskazuje ją 71 proc. badanych. Poza tym królują automaty do kawy cieszące się powodzeniem na poziomie 46 proc.

Czy oznacza to, że teraz pijemy na mieście? Nie do końca. Sieciowe kawiarnie, takie jak Starbucks czy Costa Coffee, są dopiero 8. na liście, wybiera je 29 proc. osób. Dla niektórych może być to zaskoczenie, jednak pamiętajmy, że sieciówki z kawą są obecnie niemal wyłącznie w największych miastach.