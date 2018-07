Zakaz handlu w niedzielę. 15 lipca nie zrobisz zakupów w większości sklepów

Zakaz handlu nie obowiązuje tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę w miesiącu, o ile nie wypada wtedy święto. Oznacza to, że 15 lipca nie zrobimy zakupów w zdecydowanej większości sklepów, a w galeriach handlowych otwarte są tylko lokale gastronomiczne i usługowe.

Inny sposób ma Żabka. Od 25 kwietnia część franczyzobiorców tej sieci eksponuje na drzwiach sklepów naklejki z napisem "placówka pocztowa". To pozwala im funkcjonować normalnie, choć wzbudza to poważne kontrowersje .

Niedługo może się to jednak zmienić. NSZZ Solidarność, autor ustawy o ograniczeniu handlu, chce, by sklepy były nieczynne od godziny 22:00 w sobotę do 5:00 w poniedziałek.