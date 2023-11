Zakaz handlu w Wigilię. Polacy powiedzieli, kiedy chcą robić zakupy

Żeby utrzymać zasadę, zgodnie z którą w grudniu są dwie niedziele handlowe, handel został dopuszczony w niedzielę 10 grudnia - bez jakichkolwiek ograniczeń dotyczących tego, do której godziny będą otwarte sklepy. To zasadnicza różnica względem projektu rządu PiS, który też chciał zrobić z 10 grudnia niedzielę handlową, ale z tym zastrzeżeniem, że sklepy mogłyby być czynne tylko do godziny 14. Za przyjęciem ustawy autorstwa Polski 2050 zagłosowało 429 z 441 posłów. Teraz ustawa musi jeszcze zostać przyjęta przez Senat i podpisana przez prezydenta.