Zakaz palenia na balkonie. Czy Polska pójdzie śladem Litwy?

By nadać bieg sprawie, radna zamierza zainteresować projektem zmian w prawie co najmniej 15 posłów lub sejmową komisję. W pierwszej kolejności do poparcia balkonowego zakazu palenia zamierza namawiać posłów Koalicji Obywatelskiej, w drugiej inne kluby, bo uważa, że jest to projekt ponad podziałami. Gdyby i to się nie udało, jest trzecia droga, którą bierze pod uwagę: zbieranie podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą.