Zakopał torbę pod brzozą. Nie zmylił tym policji

Skradzione środki finansowe w całości wróciły do prawowitego właściciela. Sprawca kradzieży to 35-letni mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży i teraz będzie musiał odpowiedzieć za swoje czyny przed sądem. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.