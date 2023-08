Zakopane. Przed sklepem znaleziono strzykawki

Widzimy na nich dwóch mężczyzn, leżących w bezwładnych pozach na i przy schodach, prowadzących do jednego z lokali. Jak podawał portal 24tp.pl, policjanci muszą coraz częściej interweniować w związku z nadużyciem alkoholu. Zdarza się, że osoby pod wpływem procentów nie trafiają do swoich kwater lub dobijają się do obcych pokoi.