Zakupy na kwarantannie. Popcorn i mrożona pizza wygrywają z piwem

- Do spadku wartości sprzedaży koszyka monitorowanego przez Nielsena przyczyniły się kategorie, z których konsumenci rezygnują najczęściej od początku pandemii: kosmetyki do makijażu oraz produkty impulsowe: lody i piwo. Co ciekawe w innych krajach, np. we Włoszech te ostatnie odnotowują wzrosty jako “comfort food”, czyli produkty kupowane na poprawę nastroju. Najwyraźniej w Polsce ich rolę pełni m.in. pizza mrożona i popcorn, czyli szybkie przekąski, mogą towarzyszyć nam częściej również w związku ze zwiększoną konsumpcją mediów - mówi Ewa Rybołowicz, Dyrektor ds. współpracy z Sieciami Handlowymi Nielsen Connect w Polsce.