Wyrzucili dłużnika. W mieszkaniu przeżyli szok

I dodaje: "To, co zastajemy przy wejściu do lokalu w asyście policji, straży miejskiej i komornika sądowego, niejednokrotnie przyprawia nas o dreszcze". Tak było w opisywanym przypadku. ZGL opublikował bogatą galerię zdjęć z odzyskanego lokalu, pokazując, do jakiego stanu doprowadził mieszkanie eksmitowany najemca.