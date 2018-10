Zamówił nowy komputer. Dostał jakby używany i z arabską klawiaturą. Mamy odpowiedź firmy

Pan Tomasz prowadzi niewielkie wydawnictwo i kupił do niego laptop przez internet. Miał być nowy, okazał się używany i z innymi parametrami niż w ofercie. - Ale najgorsze są arabskie litery na klawiaturze. To sprzęt dla osoby niedowidzącej, więc mogę komputer wyrzucić na śmietnik - mówi. - O żadnym wprowadzaniu w błąd nie mam mowy - broni się platforma sprzedażowa.

Komputer kupiony przez serwis Arena.pl miał służyć panu Tomaszowi do pracy w jego niewielkim wydawnictwie. - Po jego otrzymaniu okazało się, że sprzęt , pomimo opisu w ofercie jako nowy, nosił znamiona użytkowania - opowiada nasz czytelnik w mailu wysłanym na dziejesie.wp.pl. Pan Tomasz wyjaśnia, że sprzęt nie był odpowiednio ofoliowany, a przecież powinien być, o ile byłby rzeczywiście nowy.

Jednak nie to było najgorsze w zakupie, który firmę pana Tomasza kosztował ok. 3,5 tys. zł. Komputer miał na klawiaturze niespodziewany "dodatek" - obok liter polskich znalazły się arabskie. - To sprzęt dla osoby niedowidzącej i te dodatkowe arabskie litery sprawiają, że nie potrafi ona już rozróżnić przycisków na klawiaturze. Słowem - komputer jest bezużyteczny - słyszymy od pana Tomasza.