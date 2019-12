Zamyka się jedyny Intermarché w Warszawie. "To jakiś armagedon" - komentują pracownicy

Kolejny sklep znika z handlowej mapy Warszawy. Niemal wszystko jest przecenione, a półki zaczynają już świecić pustkami. Nawet sami pracownicy są zaskoczeni zainteresowaniem klientów. Pytanie, co powstanie w miejscu ursynowskiego Intermarché?

Na froncie sklepów wiszą już banery informujące o likwidacji i promocji -30 proc. Postanowiłam udać się tam i zobaczyć jak to wygląda w rzeczywistości.

Pracownicy mówią, że sklep ma być otwarty maksymalnie do końca grudnia, jednak możliwe, że z racji tempa wyprzedaży może to nastąpić wcześniej. - To jakiś armagedon - mówi jeden z pracowników pokazując na opustoszałe półki z płatkami śniadaniowymi oraz z makaronami. Widać, że ledwo nadążają z wykładaniem towaru pozostałego w magazynie.