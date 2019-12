Ojciec zakazu handlu chce zamknąć w niedziele kolejne tysiące sklepów. Rząd też na "tak"

Jeszcze w tym tygodniu minister pracy i marszałek Sejmu mają otrzymać pismo od "Solidarności" ws. zaostrzenia zakazu handlu. I wygląda na to, że związkowy apel na opór nie natrafi. A to oznacza, że o zakupy w niedziele będzie już naprawdę trudno.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jeśli plan "Solidarności" się powiedzie, sklepy nie będą mogły działać w niedziele jako placówki pocztowe (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

Alfred Bujara z "Solidarności" nie bez kozery zwany jest człowiekiem, który zamknął sklepy w niedziele. Teraz stoi przed kolejnym problemem: musi walczyć nawet z kilkunastoma tysiącami sklepów, które zamierzają wykorzystać wyłom w ustawie i handlować w siódmy dzień tygodnia. Chce poruszyć niebo i ziemię.

- Planujemy w tym tygodniu napisać list do resortu rodziny do pani minister Maląg oraz do szefa klubu parlamentarnego PiS Marszałka RyszardaTerleckiego o szybką nowelizację tej ustawy - mówi serwisowi finanse.wp.pl Alfred Bujara z "Solidarności".

Do tej pory w niedziele mogli handlować właściciele sklepów, którzy osobiście stają za ladą. Otwarte mogą być też placówki pocztowe – w nich mogą handlować pracownicy, obecność właściciela nie jest niezbędna. Co ciekawe, już po wprowadzeniu zakazu handlu okazało się, że taki status ma spora grupa sklepów Żabka. Można je więc otwierać w niedzielę na różne sposoby: albo za ladą staje właściciel, albo pracownik – jeśli sklep jest jednocześnie placówką pocztową.

Bujara dzielnie walczył o to, by ta sieć nie miała przywileju handlu w niedzielę, ale rząd nie palił się do zmian. Teraz będzie musiał. Bo o status placówek pocztowych starają się również inne sieci handlowe.

Sieć abc jest największą siecią "spożywczaków" w Polsce (ok. 8600 placówek na terenie całego kraju), działających głównie w mniejszych miejscowościach, których właścicielami są niezależni polscy przedsiębiorcy. Wedle planów sieci, jej członkowie będą mogli stać się miejscami odbioru paczek i spokojnie otwierać swoje podwoje w każdą niedzielę. Identyczny plan ma Polska Grupa Supermarketów, licząca kilkaset placówek.

- Dzisiaj podpisanie umów z operatorami pocztowymi to nie jest duża trudność, jest ich na rynku mnóstwo – sam już nie jestem w stanie ich zliczyć. To jest duże niebezpieczeństwo dla tej ustawy. Chcemy prosić o pilną nowelizacje, aby wyłączyć placówki pocztowe spod wyjątków umożliwiających handel w niedziele. Druga możliwość, jaką bierzemy pod uwagę, to zawarcie w ustawie zapisów o przeważającej działalności handlowej - mówi nam Alfred Bujara.

W opcji numer dwa chodzi oczywiście o zawarcie w ustawie zapisów, które będą dotyczyły punktów faktycznie będących placówkami pocztowymi i z tego tytułu czerpiących większość swoich przychodów.

Zwalczyć Żabkę

- Dlaczego sklep, która ma znikomą ofertę usług pocztowych ma korzystać z wyjątku w zakazie handlu? Przecież nie można tam kupić znaczka czy wysłać paczki - da się jedynie odbierać przesyłki. Tam pracują pracownicy a tymczasem inni kupcy w niedziele sami stoją za ladą. I to oni apelują do rządu o uregulowanie tej sprawy. Owszem, cieszą się, że w niedziele mogą sobie odbić straty z całego tygodnia, ale jak na razie to raczej Żabki się rozrastają a nie inne sklepy. Wyjaśnijmy - sklepy Żabka będą mogły być czynne w niedziele, ale pod warunkiem że za ladą stanie jej właściciel -przedsiębiorca – tłumaczy Bujara.

Na sugestię, że placówki Poczty Polskiej również handlują różnymi produktami, Alfred Bujara odpowiada, że owszem tak, ale jest to działalność wręcz marginalna. Poza tym w skali całej Polski w niedziele otwartych jest zaledwie kolkadziesiąt placówek.

PAP Podziel się

- Z informacji jakie posiadam w niedziele w większości nie przynoszą one zysków.Nie spotkałem się aby ktoś na niedzielne zakupy wybierał się na Pocztę Polską - mówi.

Dodaje, że jego zdaniem placówki pocztowe są punktami usługowymi, a nie handlowymi.

- W okienku na poczcie możemy kupić znaczek czy nadać list albo inną przesyłkę. Wszystko to mieści się w ramach pojęcia usługi pocztowej a nie prowadzenia handlu - mówi.

Czy Jarosław Kaczyński się tym przejmie?

Prezes PiS rzadko wypowiadał się o zakazie handlu. Kiedyś mówił o tym, że jego zdaniem sprawiedliwym rozwiązaniem jest wyłączenie możliwości handlu w co drugą niedzielę. Ale taki zakaz obowiązywał tylko w początkowym okresie po uchwaleniu ustawy.

Tymczasem stoimy przed kolejnym poważnym ograniczeniem niedzielnego handlu. Rok temu mieliśmy 29 niedziel handlowych, teraz jest ich 15, a w przyszłym 2020 roku ma być ich zaledwie 7.

Wiadomo też, że o spotkanie z prezesem usilnie zabiegają organizacje kupieckie, które prawdopodobnie będą lobbować na rzecz rozluźnienia zakazu handlu. A przypadek "placówek pocztowych" może być zarówno przesłanką do tego, że ustawa nie działa i należy ją zlikwidować, jak i do tego, że jest zbyt mało radykalna i trzeba ją uszczelnić.

- Od początku wejścia ustawy cały czas wskazywałem, że casus "placówek pocztowych" to kukułcze jajo, które ktoś nam podrzucił i może eksplodować – dodaje Alfred Bujara.

Sygnały dochodzące z rządu pokazują, że "Solidarność" może wywalczyć to, na czym jej zależy. Jak donosi "Fakt", rząd będzie chciał wrócić do tematu, ale dopiero wiosną.