5 tys. zł kary, jeśli tego nie zrobisz. Obowiązek dla 2,7 mln Polaków

Współczesna technologia umożliwia przechowywanie dowodu osobistego w wersji elektronicznej na smartfonie, co jest wygodną alternatywą dla tradycyjnego plastikowego dokumentu. Mimo że mDowód pełni taką samą rolę co fizyczny odpowiednik, to jednak różni się od niego detalami takimi jak seria i numer, data wydania oraz okres ważności dokumentu.