Zarabiali 600 tys. zł miesięcznie na wywozie leków. Grozi im 10 lat

600 tys. zł miesięcznie - to zarobek niektórych członków mafii lekowej, którą od 1,5 roku rozpracowuje warszawska prokuratura. Przestępcy wywozili rzadkie leki za granicę, a później prali tak zarobione pieniądze pod płaszczykiem "usług konsultingowych". Wyprali w ten sposób 136 mln zł.

Leki onkologiczne, przeciwzakrzepowe czy kardiologiczne zamiast do polskich pacjentów, trafiały za granicę. I to mimo tego, że były na tzw. "czarnej liście", czyli objęte były całkowitym zakazem wywozu z kraju. Stojąca za tym mafia lekowa wyprała w ten sposób 136 mln zł, a zarzuty usłyszało 11 osób - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".

W proceder zamieszanych było 120 aptek, ale również hurtownie i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (tzw. NZOZ-y). Mechanizm był odwrotny do tego legalnego. Normalnie działa to tak: leki idą z hurtowni, przez aptekę do NZOZ-u. Tu było odwrotnie. NZOZ co prawda zamawiał fikcyjnie leki, które jednak trafiały z apteki do hurtowni (tzw. odwrotny łańcuch dystrybucji). A z hurtowni za granicę.