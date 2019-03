Zarobki nauczycieli prawie takie jak posłów. Marek Suski zszokował nauczycieli

Ile zarabia nauczyciel walczący o podwyżkę wysokości 1000 zł? Zdaniem szefa gabinetu politycznego premiera posła Marka Suskiego niewiele mniej niż poseł. – To skandaliczne – odpowiada na szokujące porównanie Sławomir Broniarz, szef ZNP.

- Posłowie mają 8 tys. zł brutto pensji podstawowej, więc jeśli nauczyciel dyplomowany ma z kawałkiem 5 tys. zł brutto, to jest to nieduża różnica między posłem a nauczycielem – stwierdził na łamach "Super Expressu" Marek Suski. Przypomnijmy, że do wspomnianych 8 tys. zł należy dodać jeszcze 2 tys. zł diety poselskiej.