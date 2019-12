Zarobki w Biedronce w górę, ale i tak początkujący kasjer więcej zarobi w Lidlu

Pracownicy Biedronki zarobią w 2020 r. do 350 zł brutto więcej. Sieć zmniejszy tym samym swój dystans do siatki płac w drugim najpopularniejszym dyskoncie, Lidlu.

Kilka dni temu Biedronka ogłosiła plan podwyżek dla zatrudnionych w sklepach . Podwyżki dla sprzedawców-kasjerów, kasjerów i pracowników sklepów wyniosą od 100 do 350 zł brutto miesięcznie. Tym samym od stycznia 2020 r. osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na stanowisku sprzedawcy-kasjera, będą mogły zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3050 zł do 3200 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecności- czytamy w serwisie "Wiadomości Handlowe".

- Wynagrodzenia pracowników sieci Biedronka będą wyższe od stycznia 2020 r. Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, podnosi je o 100-350 zł brutto miesięcznie w sklepach należących do sieci oraz o 150-500 zł w centrach dystrybucyjnych. Styczniowe podwyżki otrzyma niemal 57 tys. osób, przede wszystkim ze stażem pracy do pięciu lat, spośród wszystkich 67 tys. zatrudnionych przez największego prywatnego pracodawcę w Polsce - napisała firma w komunikacie.

Poza miesięcznym wynagrodzeniem, pracownicy sklepów Biedronki mogą też liczyć na podwyżki stażowe po pierwszym oraz trzecim roku pracy. W przypadku doświadczonych sprzedawców-kasjerów ze stażem trzech lat pracy w Biedronce, wysokość miesięcznych zarobków od stycznia 2020 r. wyniesie od 3200 zł w mniejszych miejscowościach do 3650 zł brutto w największych miastach. Ponadto przewidziane są dla nich miesięczne premie uznaniowe uwzględniające wyniki sklepu i jakość obsługi. Ten dodatek do wynagrodzenia również w ramach podwyżek rośnie i od stycznia wyniesie do 270 zł brutto (do tej pory było to 200 zł brutto).