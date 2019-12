Pracownicy Biedronki z noworocznymi podwyżkami

Od 100 do 350 zł podwyżki dla pracowników sklepów Biedronki od nowego roku. Pracownicy centrów dystrybucyjnych dostaną od 150 do 500 zł - chwali się sieć. Mowa o kwotach brutto, podwyżki dostanie blisko 57 tys. osób.

"Wynagrodzenia pracowników sieci Biedronka będą wyższe od stycznia 2020 r. Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, podnosi je o 100-350 zł brutto miesięcznie w sklepach należących do sieci oraz o 150-500 zł w centrach dystrybucyjnych. Styczniowe podwyżki otrzyma niemal 57 tys. osób, przede wszystkim ze stażem pracy do pięciu lat, spośród wszystkich 67 tys. zatrudnionych przez największego prywatnego pracodawcę w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Na podwyżki mogą liczyć pracownicy sklepów, sprzedawcy i sprzedawcy-kasjerzy, a w centrach dystrybucyjnych: magazynierzy, magazynierzy kompletacji i inspektorzy ds. administracyjno-magazynowych. Warunkiem jest otrzymanie przez nich oceny za rok ubiegły na poziomie co najmniej "zgodnie z oczekiwaniami".

Podwyżki dla sprzedawców-kasjerów, kasjerów i pracowników sklepów wyniosą od 100 do 350 zł brutto miesięcznie. Dokładna kwota zależy od stanowiska, stażu pracy i lokalizacji. Tym samym od stycznia 2020 r. osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na najpopularniejszym stanowisku sprzedawcy-kasjera, będą mogły zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3050 zł do 3200 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność.