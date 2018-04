Zarzuty o mobbing, nepotyzm i mrożenie starego mięsa w Dino. "Przyglądamy się tej sprawie"

Jedna z kierowniczek regionalnych sieci Dino jest oskarżana o stosowanie mobbingu wobec swoich podwładnych, zatrudnianie rodziny i znajomych, a także o zmuszanie pracowników do mrożenia lub kupowania starego mięsa. Spółka zapewnia, że ma odpowiednie procedury i przygląda się sprawie.

Z informacjami na temat niewłaściwych praktyk stosowanych przez kierowniczkę regionalną w województwie kujawsko-pomorskim już pół roku temu do związku zawodowego mieli zwrócić się kierownicy i pracowników czterech marketów.

Wideo: mobbing w pracy to wciąż tabu. Jak go rozpoznać?

"Przyglądamy się tej sprawie, szczegółowo ją badamy. Jeśli informacje docierające do nas okażą się prawdziwe zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec osób, które dopuściły się działań nieetycznych" - zapewnia sieć handlowa.

Lista zarzutów wobec kierowniczki regionalnej jest niezwykle długa. Jednym z nich jest zmuszanie pracowników do mrożenia lub kupowania mięsa z kończącą się datą przydatności do spożycia.

Kierowniczka ma także dyskryminować kierowników, którzy wracają po urlopie wychowawczym lub długim chorobowym. Na ich miejsce są zatrudniane nowe osoby, a sami są odsyłani do pracy na kasie.

W pismach do związku Dino broni się, przekonując, że do pełnomocniczki zarządu ds. przeciwdziałania mobbingowi nie dotarły żadne sygnały o niewłaściwym zachowaniu kierowniczki. Związek odpowiada, że to nieprawda.