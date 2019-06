Zaskakujący apel 60-latki. "Mogę wam gotować jak mama"

Pani Marysia, 60-latka ze stolicy, umieściła w sieci zaskakujący apel. Jak mówi, umie nieźle gotować i chce dorobić nieco do renty. Szuka zatem rodziny, której będzie mogła gotować. - Nie musicie płacić fortuny na jedzenie na mieście lub na diety pudełkowe - mówi.

60-latka z warszawskiego Bemowa chce dorobić do renty. Szuka więc rodziny, której... mogłaby gotować.

Jakie proponuje menu? Jak zapewnia, jej specjalność to kuchnia polska . Można więc liczyć na zupy , pierogi , krokiety czy kotlety. Pani Marysia może też gotować dla bezglutenowców lub dla wegetarian bądź wegan. Ma tu doświadczenie, bo właśnie takie potrawy przygotowywała we własnym domu.

- Wiem, co to indeks glikemiczny, potrafię gotować bez tłuszczu i umiem wyciągnąć smak z warzyw - zapewnia pani Marysia.

A jak będą mogły wyglądać rozliczenia? Pani Marysia proponuje stawkę godzinową - choć ta nie jest podana w ogłoszeniu. Co do produktów, to rozliczenie będzie na podstawie paragonów, a rodzina będzie mogła ustalić swój dzienny budżet.