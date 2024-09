Zastrzegłeś numer PESEL? Ministerstwo ma dla ciebie ważną wiadomość

Numer PESEL sprawdzą w rejestrze

Przypomnijmy, że od 1 czerwca 2024 r. osoba, której numer PESEL został bezprawnie użyty do zaciągnięcia kredytu, nie będzie musiała go spłacać. Instytucje finansowe będą zobowiązane do sprawdzania Rejestru Zastrzeżeń Numerów PESEL przed udzieleniem pożyczki czy podpisaniem umowy.