Zastrzegłeś numer PESEL? Ministerstwo ma dla ciebie ważną wiadomość

Jak cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?

Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL można przeprowadzić przez aplikację mObywatel, na stronie internetowej mObywatel lub bezpośrednio w urzędzie gminy. Bezterminowe cofnięcie zastrzeżenia oznacza, że numer pozostanie odblokowany do momentu, gdy ponownie zdecydujemy się go zastrzec. Istnieje także możliwość czasowego cofnięcia zastrzeżenia, dzięki czemu można ustalić datę i godzinę, kiedy numer PESEL ma być ponownie zablokowany, co pozwala na większą elastyczność w zarządzaniu zabezpieczeniami.