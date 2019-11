WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne CZY TO SIĘ OPŁACA? + 7 ewa chodakowskakoktajlsmoothieKuba Jankowskitesty konsumenckieczy sie oplacakinga jurga 4 godziny temu Zawiera owoce, łupiny i nasiona. Jak smakuje i ile kosztuje smoothie od fit trenerki? Moda na zdrowe odżywanie trwa w najlepsze, dlatego w najnowszym odcinku "Czy to się opłaca" przetestowaliśmy smoothie Ewy Chodakowskiej.... Rozwiń Transkrypcja: Słuchajcie dzisiaj bierzemy na tapetę nowość Dwóch Narodowych trener Od Ewy 2 smoothie jest to Breakfast Energy Crazy Strawberry Szalona truskawka Detoks smoothie Green Na katar Sok tłoczony z jabłek 52% Truskawka banan sok z czarnej Płatki jaglane nasiona Tutaj w ogóle na jabłko się nie kończy bo potem jabłko jako składnik 27% Czyli już 50 5% to samo jabłko Czyli jeden z tańszych owoców umiemy się i bardziej pospolity czy to smoothie nie powstało z zagęszczonych soków Nie ma tutaj genetycznie modyfikowanej żywności konserwa Sztuczne dodatków ani też nie jest dodawany 100% na Bardzo dobry Jajko Człowiek rozrywkowa żyjące zasad detoksu To zobaczymy jakie ma jabłko banan szpinak jarmuż cytryna chora mięta O tak no tak o Pasta do zębów pasta do zębów Jakie jest Fajna Potem ja ja ja Dla mnie na przykład pamięta psuje smak bogatsze bukiet niż jakieś drogie wino po prostu z tego co mówisz dla mnie jest Bez odżywiające dzięki temu to generalnie paskudne ale generalnie te wszystkie zielone soczki mam wrażenie że Są po prostu no jednak No takie Oby dobra Jest jak u księdza na spowiedzi Śniadanko Tak tam spotkałem takiego Strasznie słodka Ale 50 jest niezbyt dobry tego chłopiny nasiona wiesz to ja myślę że Twoje tak Pani jest zrównoważona to Banana Które tam dominują Czarna porzeczka fajnie to przełamuje Truskawka i te w których gatunkach może tak tak tak No właśnie chyba muszę Nie no to na pewno ciekawe Bo jestem z makiem tak źle Co z miętą jest Czyli jednak A Zobaczymy jak będzie scena dla mnie to powinno kosztować 5 zł Myślę że w sklepie to kosztuje 690 Jesteśmy między dużo Aba Co to się twoim zdaniem opłaca nie to się nie opłaca To jest wysoka cena ale jakby adekwatna Cześć Benefaktor Drogo nie opłaca się Smak BAR Plus Szklane opakowanie a Moim zdaniem się opłaca się nie opłaca 5 zł Też byłaby taka Uczciwa cena normalny soczek który na przykład ma 100% świeżego soku z jabłek Koło 4 zł może 3.50 Więc drugie tyle za tak naprawdę połowę jabłek wkład Kilka No Ewo Szkoda że nie jesteś dla wszystkich policzek od lat Boga Rozwiń