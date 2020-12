Zdalna nauka. Platformy e-learningowe rosną dzięki pandemii

Pandemia zmieniła nasze nawyki. Rzadziej wychodzimy z domu, więcej czasu spędzamy przed komputerem. Wygranymi tej sytuacji są wszystkie firmy, które działają w cyfrowym świecie. Chodzi zarówno o platformy handlu online, jak i producentów narzędzi do komunikacji audio-video (Zoom, Teams, Slack). Okazuje się, że branżą, która nieźle prosperuje dzięki wymuszonemu home-office'owi, są e-platformy szkoleniowe.

Jak dokładnie wygląda taka nauka lub szkolenie online? Może to być wirtualna klasa, kurs do samodzielnej realizacji, aplikacja na smartfona, bootcampy czy webinary. Wszystko wedle uznania. Tematy? Od podstaw programowania, przez wdrażanie RODO, zagadnienia SEO, kursy graficzne czy naukę języków obcych.

- Nadal prym wiodą tematy stricte biznesowe, proceduralne, ale zdecydowanie większym zainteresowaniem – ze strony klientów biznesowych, a co się z tym wiąże pracowników – cieszą się tematy związane z radzeniem sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych, współpracą w zespole zdalnym czy chociażby zarządzaniem tym zespołem. Wśród zwiększonego zapotrzebowania i wykorzystania e-learningu – taka tematyka cieszy się szczególnym - komentuje Iwona Wieczorek z platformy e-learning.pl.

- Firmy, które dotychczas nie korzystały z e-learningu, decydują się na jego wdrożenie, zarówno ze względu na możliwość rozwoju pracowników, jak i stworzenia bazy wiedzy, dzięki której pracownicy mają dostęp do wewnętrznych materiałów, procedur czy dokumentów. Firmy nigdy wcześniej nie miały tak rozproszonych pracowników i zespołów, a dzięki e-learningowi mogą zadbać o spójność i standaryzację przekazywanej wiedzy - tłumaczy Marta Stefaniak z zarządu Smart Education International, właściciela platformy Dolineo.

Po jakie szkolenia chętnie sięgają użytkownicy? Wśród bestsellerów są m.in. kursy nauki języków. Szacuje się, że do roku 2027 ten segment wzrośnie o 18,7 proc., osiągając 21,2 miliarda dolarów. Tutaj dominującą rolę odgrywa amerykańska platforma z siedzibą w Pittsburghu – Duolingo. Firma ma 300 mln aktywnych użytkowników, w tym 1 mln korzystających z płatnej wersji aplikacji.

Ale Polacy nie gęsi i swoje platformy do nauki języków obcych też mają. Jedna z nich to założona przez grupę polskich naukowców Insta.Ling. Z kolei od niedawna na rynku działa Englibot – startup, który wykorzystuje do nauki języka bota na Facebooku, czyli wirtualnego nauczyciela, który przypomni gramatykę lub pomoże nauczyć się nowych słówek.