Zdjęcie pomidorów za 50 zł obiegło internet. Sieć tłumaczy sprawę

Klienci warszawskiego marketu Frac nie dowierzają, patrząc na ceny. Kilogram pomidorów miał kosztować 49,99 zł (takie zdjęcie pojawiło się w sieci), choć gdzie indziej ceny nie przekrają 22 zł. Eksperci są zaskoczeni, ale i przyznają: na tanie polskie pomidory jeszcze trochę poczekamy.

Rachunek ze pomidory poruszył internautów. Sklep najpierw potwierdził, że cena jest autentyczna, ale po południu tak drogich pomidorów już nie było. (Facebook/Google, Fot: Facebook/Google)

Czemu pomidory w markecie Frac na ul. Karolkowej są takie drogie? - Szczerze mówiąc, nie mamy pojęcia. Ale faktycznie, są u nas takie za 50 zł, pochodzą z Polski - słyszymy od pracownika sklepu, z którym rozmawialiśmy w ciągu dnia. Rachunek za pomidory ze sklepu zresztą zdobył już sporą popularność w mediach społecznościowych. "Jakim cudem to jest możliwe?" - pytali internauci.

Teraz sieć wyjaśnia i tłumaczy wszystko błędem. - Cena, która została nabita na metce jest wynikiem błędu w systemie, który natychmiast usunęliśmy po jego wykryciu. Sprawdziliśmy również sprzedaż z tamtego dnia i nie odnotowaliśmy żadnej sprzedaży na pomidora polskiego w cenie 49,99 zł - słyszymy od przedstawicieli sieci Frac.

- Aktualnie nie mamy takiego pomidora w sprzedaży - dodają.

W innych punktach sieci Frac w stolicy pomidory z Polski są już znacznie tańsze. Tańsze jednak w tym przypadku nie znaczy tanie. Bo w markecie na ul. Św. Bonifacego pomidory miodowe kosztują prawie 27 zł za kg. Co ciekawe, gdy pojechaliśmy po południu na Karolkową, okazało się, że i tam sklep ujednolicił ceny. Pomidory "malinówka" wyceniono na 26,99 zł.

Polskie pomidory w praktycznie każdym sklepie "dystansują" zagraniczną konkurencję. W szczecińskim Lidlu pomidory krajowe są sprzedawane za 17,99 zł za kg. Tymczasem hiszpańskie - za 9,99 zł.

Różnice widać też w hurcie. Na giełdzie w Broniszach pod Warszawą kilogram pomidorów z Polski można dostać za 17 zł, jednak "przeciętna" cena to 21 kg. W przypadku zagranicznych ceny wahają się od 4 do 16 zł za kg, jednak "przeciętnie" jest to 6 zł.

Skąd te rozbieżności? Tym bardziej, że przecież w cenie pomidorów hiszpańskich czy włoskich, są koszty transportu przez pół Europy. Przyczyn jest kilka.

"Droższe, ale smaczniejsze"

Gabriel Chojnacki, ekspert z Tomato Academy, tłumaczy wszystko porą roku. Bo nawet jeśli obecna zima sroga nie była, to i tak nie dało się uprawiać pomidorów na otwartym powietrzu.

26,99 kosztowały pomidory w środę późnym popołudniem w sklepie Frac przy ul. Karolkowej

- Zimą robi się to w szklarniach i niezbędne jest doświetlanie - mówi Wirtualnej Polsce. Jak dodaje, bez tego w zimniejszych miesiącach nie da się wyhodować dobrych pomidorów.

Za wyższą cenę pomidorów odpowiada więc w dużej mierze dodatkowe zużycie prądu. Bo z tym wiąże się doświetlanie szklarni. A prąd w tym roku podrożał.

Jednak powodów jest więcej. - Stosunkowo niewiele firm ma takie szklarnie, są to zazwyczaj duże przedsiębiorstwa. Hodowanie pomidorów zimą wiąże się z dużymi inwestycjami, to dość droga produkcja, a więc mało kto może sobie na to pozwolić - dodaje Chojnacki.

Czy jednak warto, mimo wyższych cen, decydować się na produkty z Polski?

Chojnacki uważa, że zdecydowanie tak. - Pomidory z Polski są zwyczajnie smaczniejsze, lepsze jakościowo. Są świeższe, przecież nie muszą być transportowane przez kilkaset kilometrów - mówi.

Właśnie przez transport pomidory z południa Europy są też twardsze. Gdy są zbierane, zwykle są blade lub niemal zielone. Wszystko po to, by mogły dojrzeć w czasie podróży. Tymczasem polskie właściwie od razu po wyhodowaniu trafiają do marketów i na bazarki.

Czy to oznacza, że klient, któremu zależy na jakości, musi aż tyle dopłacać? - Może też poczekać. Im bliżej wiosny, tym mniej trzeba doświetlać pomidory - tłumaczy Gabriel Chojnacki.

Ma to oczywiście związek z temperaturą powietrza, ale też i z ilością słońca. Ekspert przewiduje, że już za 2-3 tygodnie ceny polskich pomidorów powinny znacząco spać.

Czy jednak wtedy nie będzie już w warszawskich marketach "najdroższych pomidorów świata" - jak określają niektórzy internauci? Tu eksperci głowy nie dają.