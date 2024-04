Niemcy rezygnują z brązowych jajek. Oto powód

Ekonomista Rafał Mundry przyznał w rozmowie z WP, że takie ceny są jego zdaniem "szokujące". Tym bardziej, że jaja, co do zasady, powinny być droższe. - Cena (końcowa - red.) jaja zależy od systemu utrzymania kur i klasy wagowej. To są koszty od 80 gr do 1 zł za sztukę - tłumaczył nam prof. SGGW Krzysztof Damaziak z Katedry Hodowli Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach.