Malinowa zapaść. Ceny tak niskie, że nie ma kto zbierać owoców

Polska hubem malinowym, ale nie dla polskich owoców

Jego zdaniem Polska staje się hubem dla podboju zagranicznych rynków przez ukraińskie owoce i firmy pochodzące z tego kraju działające nad Wisłą. Jaruga dodaje, że problemem jest to, że koszty produkcji na Ukrainie są niższe, co powoduje, że trudno konkurować z produkcją ze Wschodu, a do tego polskie rolnictwo jest rozdrobnione, przez co nie ma odpowiedniej pozycji negocjacyjnej.