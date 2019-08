Zestawy barowe w kinach, czyli jak multipleksy tną koszty na podatku VAT

Wizyta w multipleksie często okazuje się dużym wydatkiem. Nie dosyć, że ceny biletów na seans oscylują wokół 30 złotych, to drugie tyle zostawimy w barze. Tańszym rozwiązaniem dla naszego portfela są zestawy z napojem i popcornem. Sieciom łatwo obniżyć ich cenę, bo oszczędzają na VAT.

Wypad do kina kojarzy się z popcornem. Prażona kukurydza związała się z salami kinowymi pod koniec lat 20. i dzisiaj jest już ich stałym elementem, silnie wtłoczonym w naszą kulturę. Korzystają na tym multipleksy, które wyprażają ją na miejscu. Jednakże konsumentów może odstraszyć cena przysmaku, która w sieciówkach waha się w okolicach 20 złotych. A jeśli najdzie nas ochota na słodki napój gazowany, to będziemy zmuszeni wysupłać z portfela dodatkowe 10 złotych.

– Budzą one jednak wiele wątpliwości organów podatkowych. W przypadku działalności kin, cena napoju, który jest objęty 23% stawką podatku VAT , jest bardzo mocno obniżana, gdyż i tak potencjalna marża sprzedawcy ze względu na stawkę VAT jest niewielka. Natomiast cena towaru, na którym sprzedawca ma największą marżę jest nienaturalnie zwiększana do wysokości oczekiwanej ceny końcowej zestawu. Zyskuje kupujący, otrzymując towary w cenie niższej od ceny jednostkowej. Zyskuje również sprzedawca zwiększając swoją marże, traci jednak Skarb Państwa – tłumaczy Krasowski.

Cennik skutecznie ukryty

W teorii wspólny zysk korporacji i konsumenta to sytuacja win-win. W rzeczywistości traci na tym państwo, bo do jego budżetu spływa mniejszy zysk z należności podatkowych. Postanowiłem sprawdzić, czy tak ustalają ceny zestawów największe sieci kin – Cinema City, Helios i Multikino.

Pierwsze co uderza, to trudność w uzyskaniu informacji, jakie są ceny poszczególnych produktów. Nie da się znaleźć cennika na oficjalnych stronach kin. Natomiast przy samym barze cenniki są umieszczone na wystawie. Zapisane są małym drukiem, przez co analiza ich wymaga czasu.

Napój w Heliosie znacznie tańszy w zestawie

Identyczna sytuacja w Cinema City

Jeśli zaś chodzi o kwestie VAT-u, to za zestaw kino odprowadza dokładnie 2,33 zł. Za te same produkty, ale zakupione osobno, już 3,95 zł.

Multikino zaskoczyło

Jeśli zaś chodzi o VAT, to za "Oscara" kino odprowadza 3,35 zł. Wspólny podatek za te same produkty poza zestawem wynosi 4,49 zł.

MF walczy branżą fastfoodową o VAT od jakiegoś czasu

– Mimo że według Ministerstwa Finansów prawidłowym postępowaniem przy tworzeniu zestawów jest proporcjonalne obniżenie ceny każdego z towarów wchodzących w jego skład, to niekiedy stanowisko organów podatkowych szło o krok dalej i kwestionowano obniżenie ceny tylko jednego z nich. Takie praktyki hamują jednak sądy administracyjne, które jednolicie wskazują, że nie ma przeszkód by sprzedając towary w korzystnym cenowo zestawie rabatować tylko jeden z produktów wchodzących w jego skład – wyjaśnił nam ekspert.

– Kluczowe jest to by ocenić, czy działanie przedsiębiorcy nie będzie prowadziło do manipulowania cenami i rażącego zaniżenia ceny jednego z towarów i podniesienia jej względem drugiego, do którego dodatkowo zastosowanie znajduje obniżona stawka podatku VAT. W takiej sytuacji istnieje realne ryzyko, że fiskus stwierdzi, że zasadniczym celem jest uzyskanie korzyści podatkowej – zakończył radca prawny.