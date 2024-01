Złe wieści z ulubionego kraju Polaków. Ceny za noclegi w górę

- Lato to czas, kiedy Polacy chętnie wybierają się do krajów basenu Morza Śródziemnego. Kierunki te swoją popularność zawdzięczają nie tylko gwarantowanej pogodzie, atrakcyjności kulturowej i historycznej, ale także bogatej ofercie obejmującej duży wybór hoteli dostosowanych do budżetów różnej wysokości i szerokiej siatce połączeń z lotnisk lokalnych - mówił w ubiegłym roku Dominik Miłowski, wiceprezes ds. produktu w Wakacje.pl.