Żłobkowe wkrótce wejdzie w życie. Kto dostanie pieniądze?

Jednym z nowych świadczeń socjalnych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To pomoc dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. W ramach świadczenia otrzymać można 12 tys. złotych. To rodzic decyduje, czy pieniądze wypłacane będą w rocznych ratach po 1000 zł, czy przez dwa lata po 500 zł.