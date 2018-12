Złodzieje choinek wpadają na gorącym uczynku. Patrole w lasach

Przeczesują lasy, kontrolują targowiska. Leśnicy i policjanci walczą z nielegalną wycinką choinek. Za samowolne wycięcie drzewka grożą wysokie kary. Nawet 500 zł.

Akcja "CHOINKA-18" w miejscowości Glinna. Policjanci i strażnicy leśni patrolują lasy. Wszystko, by złodzieje drzewek nie pozostali bezkarni (PAP, Fot: PAP/Marcin Bielecki)

Choinka prosto z lasu ścięta pod osłoną nocy? Niestety sprawa kradzieży świerków z lasu wraca co roku przed świętami. Proceder jest trudny do wykrycia, trudno bowiem dowieść, że drzewko jest efektem samowolnej wyprawy do lasu. Najskuteczniejszym sposobem jest po prostu złapanie złodzieja na gorącym uczynku. W ten sposób wpadło na przykład dwóch mężczyzn w Trzemesnej w Małopolsce. Zostali przyłapani, jak ładują do samochodu świeżo ścięte jodły.

Dlatego leśnicy przed świętami bacznie penetrują lasy. Tak jest na przykład w powiecie inowrocławskim. Wszystko, by przeciwdziałać przestępstwom i wykroczeniom związanym z nielegalną wycinką drzewek.

- Co roku prowadzimy wzmożone patrole w okresie świątecznym - mówił Piotr Gruszka z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w programie "Money. To się liczy". W zeszłym roku tylko w okresie od 15 do 27 grudnia złapano 44 złodziei choinek.

Samowolka leśna nie popłaca. Za wycięcie choinki straż leśna może wystawić za to mandat w wysokości do 500 zł. - Jeśli szkodnictwo jest na większą skalę, to kierujemy sprawę do sądu - zastrzega jednak Piotr Gruszka. Ten ze złodziejami patyczkować się raczej nie będzie i kara może być dużo większa.

Złodziej niekoniecznie musi być złapany za rękę. - Mamy też metody stawiania fotopułapek, kamer – mówił w naszym programie Gruszka.

Fotopułapki nie mają one na celu tylko zapobiegania kradzieży choinek. Chodzi m.in. o to, by tropić ludzi wywożących śmieci do lasu. W ten sposób wpadł mężczyzna, który na terenie Nadleśnictwa Kolbudy wyrzucił worek ze śmieciami. Leśnicy zamieścili nagranie na Facebooku, po nim człowiek sam zgłosił się po mandat.

Zimą oprócz choinek łupem złodziei pada też drewno. By łatwiej było nakryć sprawców, leśnicy oznaczają drewno widocznym w ultrafiolecie, a czasem nawet ukrywają w drewnie czujniki GPS.