Złoty się umocni? "NBP nie jest bezbronny"

- Polska stała się z perspektywy wielu graczy krajem niemalże frontowym. Było likwidowanie pozycji, można powiedzieć ucieczka kapitału, mieliśmy efekt za złotym - powiedział w programie "Newsroom" wirtualnej Polski dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku Pekao. - Teraz dochodzimy do punktu, w którym racjonalność zaczyna się pojawiać. To nie jest tak, ze NBP jest bezbronny, a polska waluta jest skazana na wyprzedaż. Były interwencje walutowe, one miały umiarkowany sukces, ale była też podwyżka stóp procentowych - dodał.