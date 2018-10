Zmiana czasu 2018. Kiedy wreszcie pośpimy dłużej

Zmiana czasu 2018 jeszcze nie odbędzie się w ten weekend. Za to zegarki przestawimy już za tydzień. Wiele wskazuje też, że jest to jedna z ostatnich takich operacji. Rezygnacji ze zmiany czasu chcą zarówno eksperci i politycy, jak i zwykli mieszkańcy krajów Unii.

Kiedy przestawiamy zegarki? Zasada jest prosta - czas letni rozpoczyna się w ostatni weekend marca, natomiast czas zimowy - w ostatni weekend października. A to oznacza, że wskazówki będziemy cofali w weekend 27-28 października. Zmiana czasu dokona się dokładnie o godzinie 3:00 w sobotnią noc - wtedy to przesuwamy zegarki do tyłu tak, aby była godzina 2:00.