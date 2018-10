Zmiana czasu 2018 r. Kiedy przestawiamy zegarki

W tym roku śpimy o godzinę dłużej w weekend 27-28 października. Wtedy nastąpi zmiana czasu na zimowy. O 3 w nocy przestawiamy zegarki na 2.



Zmiana czasu w Polsce ma długą, choć skomplikowaną tradycję. Pierwszy raz wprowadzono ją, na terenach będących częścią Niemiec, w 1916 r. I stosowano do 1919 r. Potem przez zmianę czasu przechodziliśmy w latach 1940-49 czy 1957-64. Od kilkudziesięciu lat, czyli od 1977 r., zmiana czasu jest w Polsce wprowadzona na stałe.

Odbywa się ona dwa razy w roku. Zmiana na czas letni odbywa się w ostatni weekend marca. Wtedy zegarki przestawiamy o godzinę do przodu. Natomiast w ostatni weekend października wprowadzamy czas zimowy, co wiążę się z cofnięciem wskazówek o godzinę. Koniec ze zmianą czasu najwcześniej w marcu

Jako pierwsi ze zmianą czasu zaczęli eksperymentować Niemcy. Było to w czasie I wojny światowej, a zmiana miała umożliwić oszczędność prądu i surowców – a konkretnie bardzo potrzebnego w warunkach wojennych węgla.

Zmiana czasu to także jeden z tematów, które wracają w debacie publicznej. Odzywają się głosy , że system powstał w czasach, kiedy większość Europejczyków pracowała w systemie zmianowym. Dzięki temu poranna zmiana w fabryce mogła przychodzić do pracy korzystając z pierwszych promieni słońca.

Obecnie jednak zmiana czasu jest archaizmem. Zdaniem jej krytyków nie przystaje do współczesnej gospodarki .

Niemniej klimat w Unii Europejskiej też właśnie uległ zmianie. Latem przez ponad miesiąc trwały konsultacjena temat przyszłości zmiany czasu. Wzięło w nich udział 4,6 mln mieszkańców Wspólnoty. Zdecydowana większość z nich, bo aż 84 proc., opowiedziała się za obowiązywaniem przez cały rok czasu letniego.

Komisja Europejska na posiedzeniu 31 sierpnia zdecydowała, że zmiana czasu to proceder przestarzały i należy go zaniechać. Nie oznacza to oczywiście, że zmiana czasu zostanie zniesiona z dnia na dzień. Aby decyzja Komisji Europejskiej weszła w życie potrzeba po prostu czasu. Niewykluczone jednak, że nadchodząca zmiana czasu będzie jedną z ostatnich.