Ukraińcy ruszają z nowym sklepem. Do złudzenia przypomina Żabkę

Ukraińska sieć Best Market zapowiada rozwój nowej ogólnopolskiej sieci convenience - Foodex Express. Pierwszy sklep pod tym szyldem został już otwarty w Łodzi. Ma to być miejsce na "szybki przystanek", gdzie zrobimy drobne zakupy, zjemy zapiekankę i skorzystamy z maszyny do robienia lodów.

Portal wiadomoscihandlowe.pl donosi, że pierwszy sklep Foodex Express jest zlokalizowany przy ul. Piotrkowskiej 183/187 w Łodzi.

Foodex Express wkracza na rynek. Będzie rywalem Żabki?

Za konceptem Foodex Express stoi firma Foodex24, która należy do ukraińskiej sieci Best Market (a dokładniej do Romana i Serhija Kolesnyków). Nowe sklepy mają być rozwiązaniem dla klientów poszukujących szybkich zakupów.

Nowy format sklepu ma być tylko początkiem "większego projektu". - Planujemy rozwijać markę w kierunku ogólnopolskiej sieci nowoczesnych sklepów convenience, odpowiadających na potrzeby współczesnych klientów - wskazuje Anastasiia Huseikhanova, główna specjalistka ds. marketingu w Best Markecie, cytowana przez serwis.

Powierzchnia Foodex Express jest porównywalna z większymi sklepami należącymi do sieci Żabka. Punkt jest utrzymany w pastelowej kolorystyce i wyróżnia go elegancka aranżacja. Portal wskazuje, że układ półek sklepowych jest wygodny i pasuje do przyzwyczajeń polskich konsumentów.

Co można kupić w Foodex Express?

Już po wejściu do sklepu klientów wita sekcja "Food to go", gdzie można zamówić hot dogi, zapiekanki, panini. Obok mamy automat kawowy, dozownik do sorbetów oraz stolik z krzesełkami do spożywania przekąsek na miejscu.

Jeśli chodzi o asortyment, to w Foodex Express znajdziemy podstawowe produkty spożywcze, słodycze, słone przekąski, nabiał, mrożonki, gotowe zupki, podstawowe artykuły chemiczne i "imprezowe".

Best Market, właściciel Foodex, prowadzi obecnie 22 sklepy spożywcze w Polsce. Sie ć działa w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk, a także w mniejszych miejscowościach.

Żabka skręca w stronę kawiarni? Nowy kierunek rozwoju

Zdaniem portalu wiaodmoscihandlowe.pl każdy, kto przynajmniej raz odwiedził Żabkę, bez trudu odnajdzie się w Foodex Express. Tym bardziej, że niedawno znana sieciówka również zaczęła rozbudowywać strefy do spożywania posiłków na miejscu.