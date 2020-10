Zmiana czasu 2020. W najbliższy weekend nie zapomnij przestawić zegarków

Zmiana czasu na zimowy nastąpi w ostatni weekend października, a zegarki przestawimy w nocy z 24 na 25 października 2020. Sam proces przestawianiu czasu z letniego na zimowy polega na cofnięciu zegarków, co oznacza, że jeśli przestawiamy je o godzinie 3.00 w nocy, to po zmianie będziemy mieć godzinę 2.00.

Zmiana czasu 2020. Odczują ją klienci PKP i banku

Znaczy to ni mniej, ni więcej, ale tyle, że 13 pociągów PKP Intercity kursujących tej nocy zatrzyma się na godzinny postój na najbliższej stacji. Wszystko po to, by godziny przyjazdu do miejscowości docelowych nie uległy zmianie. Pełną listę pociągów, które czeka przymusowy postój, publikujemy na końcu artykułu.