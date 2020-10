Miesiąc czekania na zakupy spożywcze zamówione online. Do tego nie każdy sklep wniesie je pod same drzwi

Drugi lockdown? "Powoli już się dzieje"

Co prawda taka informacja znajduje się w regulaminie, ale niełatwo samemu do niej dotrzeć. - Na okres pandemii dostawa zamówionych towarów odbywać się będzie pod wskazany przez klienta adres, przy czym dostawy realizowane będą tylko do drzwi wejściowych do budynku. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia zakupów pod drzwi mieszkania w budynkach wielorodzinnych czy do biur. Wyjątek mogą stanowić tylko zakupy zamówione przez/dla osób starszych lub chore - czytamy w regulaminie jednego ze sklepów.