Zmiana czasu 2020. Nie będzie zmiany czasu? Jest ważny projekt w Polsce

Zmiana czasu 2020. Co dalej?

Polityk tłumaczył, że organizmy ludzkie, pozbawione światła słonecznego, gorzej funkcjonują. Dodał, że zmianę czasu zastosowano po raz pierwszy w Niemczech. Miała ona posłużyć przy dostosowaniu harmonogramu pracy fabryk tak, by pracownicy pracowali z naturalnym światłem.

Zmiana czasu 2020. Kiedy przestawiamy zegarki?

Sam proces przestawianiu czasu z letniego na zimowy polega na cofnięciu zegarków, co oznacza, że jeśli przestawiamy je o godzinie 3.00 w nocy, to po zmianie będziemy mieć godzinę 2.00.

Przypomnijmy, że w Polsce czas zmieniamy dwa razy do roku. Jesienią, wraz z końcem października, kiedy to następuje zmiana czasu z letniego na zimowy. Następnie na wiosnę, w marcu, gdy przestawiamy zegarki do przodu i zmieniamy czas z zimowego na letni.