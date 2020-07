Zmiany w 500+. Świadczenie w przyszłości może przyjąć formę bonu

Rząd jest zachwycony funkcjonowaniem bonu turystycznego i już rozważa możliwość wypłacania w ten sposób również innych świadczeń. - Daje to gwarancję, że pieniądze zostaną wydane tak, jak zaplanował to ustawodawca - powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz w programie "Money. To się liczy".

Kolejny bon? Polacy nie mówią nie. (PAP Archiwum)