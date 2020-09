Zmiany w organizacji wesel. Jak przepisy wpływają na przebieg imprez?

Od 6 czerwca można organizować przyjęcia do 150 osób. Nie każdy z zaproszonych gości chce jednak uczestniczyć w imprezie, usprawiedliwiając się obawą zakażenia.

Po zniesieniu obostrzeń podczas wesela można się bawić niemalże tak, jak przed wybuchem pandemii. Trzeba jednak spełnić kilka warunków: liczba osób jest ograniczona do 150, obowiązuje konieczność odpowiedniego usadzenia gości na sali, zapewnienia środków do dezynfekcji i odpowiedniego serwisu kelnerskiego. W praktyce goście weselni nie muszą również zakrywać ust ani nosa .

Z danych GUS na temat liczby małżeństw zawartych od stycznia do czerwca 2020 roku wynika, że Polacy coraz rzadziej decydują się na ślub. W kwietniu i maju liczba zawieranych małżeństw była ponad 70 proc. niższa niż rok temu.

Jan Bondar z GIS tłumaczy, że tego typu imprezy sprzyjają rozwojowi wirusa i kolejnym zakażeniom. - Początek wesel zwykle jest zgodny z wytycznymi, odległości, wszystko jest ok. Natomiast wraz z rozwojem wesela dystans ulega skróceniu. Pijemy zdrowie państwa młodych, a później wszyscy trafiają albo do szpitala, albo do izolacji - dodaje Bondar.