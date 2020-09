Zmiany w pozwoleniach budowlanych. Wyjaśniamy, co z domkami letniskowymi

Dodatkowo ważną informacją jest to, że bez zgłoszenia i zezwoleń nie można na działce do 500 mkw wybudować więcej niż dwóch takich obiektów.

Budynki gospodarcze mają służyć np. do przechowywania narzędzi ogrodniczych. Wiata powinna być lekką konstrukcją bez fundamentów, gdzie dach oparty jest na słupach, a altana to lekka ażurowa konstrukcja. Oranżeria zaś powinna być w znacznej części przeszklona i powinna służyć do rekreacji i uprawy roślin.