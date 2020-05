Zmiany w urlopach. Pracownikom to się nie spodoba

W kolejnej wersji tarczy antykryzysowej zapisano, że zawieszona zostanie zasada, zgodnie z którą niewykorzystany urlop z poprzedniego roku pracownik musi wykorzystać do 30 września bieżącego roku. W związku z trudna sytuacją na rynku, to pracodawca będzie miał prawo wskazać pracownikowi termin, w jakim ten ma wykorzystać zaległe wolne dni.

Po co ta zmiana? Zdaniem Ministerstwa Rozwoju pozwoli to odkorkować firmy w okresie wakacyjnym, ponieważ to w tym czasie pracownicy najczęściej odbierają zaległe wolne. Resort podaje, że pracodawca będzie mógł wysłać pracownika na zaległy urlop "bez jego zgody".