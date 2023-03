Zmiany w ZUS. Chodzi o zwolnienia lekarskie

ZUS podkreśla, że posiadanie swojego profilu to duże ułatwienie dla przedsiębiorców. PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych.