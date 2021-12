Zmiany ws. odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Połowa Polaków o nich nie wie

"Najlepiej odbieraną nowością jest fakt, że w ramach naziemnej telewizji cyfrowej widzowie otrzymają dostęp do nawet 50 kanałów TV. To benefit, który jest kluczowy dla ponad 40 proc. gospodarstw korzystających dziś z NTC. 14 proc. z nich wskazuje także na lepszą jakość dźwięku i obrazu jako istotny czynnik. Nie można zapominać również, że osoby, które przygotują się na nadchodzące zmiany, cieszyć się będą np. dostępem do kanałów w jakości 4K" - powiedział cytowany w informacji prasowej prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.