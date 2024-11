Znajdziesz to na ulicy? Będziesz mógł wziąć do domu. Resort chce zmian

Ministerstwo Sprawiedliwości chce podnieść limit wartości znalezionych przedmiotów, poniżej którego można legalnie zabrać swoje "znalezisko" do domu. Obecnie wynosi on 100 zł, co sprawia, że do biur rzeczy znalezionych trafia tak dużo telefonów i portfeli, że przestają się one mieścić w magazynach.