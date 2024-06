Znaleźli poważną lukę w zakazie handlu. "Nie dajcie się na to nabrać"

Pracownicy dobrze zarobią przychodząc do pracy w niedziele - przekonują posłowie Polski 2050. Do Sejmu trafia właśnie projekt ich autorstwa, który zliberalizuje zakaz handlu. Handlowa "Solidarność" uważa jednak, że z szumnych zapowiedzi nic nie wyjdzie. - Nie dajcie się nabrać - apeluje "S" do kasjerów.