Znana marka zniknie ze sklepów. Decyzja sądu zapadła

Napoje Ngine były sprzedawane w puszkach za bardzo przypominających opakowania Tiger. To naruszenie uczciwej konkurencji - uznał sąd. Nie wolno upodabniać swoich produktów do bardziej rozpoznawalnej marki, mając nadzieję, że klienci nie będą pewni, co tak naprawdę kupują.

Puszki są do siebie bardzo podobne