Najnowsze Popularne CZY TO SIĘ OPŁACA? + 6 jogurtpremiumKuba Jankowskitesty konsumenckieczy sie oplacakinga jurga 1 godzinę temu Znany producent rezygnuje z plastiku. Jogurt w szkle już w sklepach Świat zalewają plastikowe opakowania, ale na szczęście w sklepach pojawia się coraz więcej produktów pakowanych w szkło. W najbliższym odcinku... Rozwiń Bierzemy na tapetę coś takiego jak … Rozwiń Transkrypcja: Bierzemy na tapetę coś takiego jak O smaku truskawki Obrazy widzimy to opakowanie no i myślę że to jest dobre Szkło Mi się już po Na początku opakowania Bardzo jestem ciekaw czy jest coś w tym jego czy coś więcej Premium Można potem jeszcze Taki słoik w domu to zajrzyjmy do środka co tam jest cztery składniki Na pierwszym miejscu Mle Wsad odtłuszczone mleko w proszku i kultury bakterii jogurtowych Ale mamy też wyszczególnione Z czego składa się ten sad wiśniowy w moim wypadku 17 Zestaw truskawkowy 17% pierwszym składnikiem jest cukier Etui 40 Pro Skrobia kukurydziana Koncentrat z czarnej marchwi Koncentrat z cytryny naturalny r Dobrze że są cztery składniki ale źle że w tym sadzie jest Tak Patrzę na takie jak Premii Myślę sobie że Oprócz tego że masz fajny strój Powinien Może Coś w tym składzie Trochę im Trochę le Może na przykład mniej cukru 300 g i tego jogurt 330 ml Gdzie Pewnie odpowiedź jest taka że może tutaj Nie wiem chyba w coli Jednak wydaje mi się że Ten system jest dokładnie tyle samo 100 ml 10 g W sumie tutaj w sumie 9 No to niezły pragnąłbym powiedz I faktycznie Tyle samo wybór się i zwłaszcza Tego nie Dobra spróbuję lecimy z wiśnią proszę państwa Naturalny Nie Pozory Kawałek wiśni jest słodki Ale nie czuć w niej takie Chemiczne i słodycze Krzysiu teraz może do drugiego truskaweczki twoja ulubiona Jest dużo chłopcy bardziej smakuje jak serek homogenizowany Aż mnie trochę wykrzywił Co to jest naturalne że to są same Truskaw Za słodkie Bardzo To jest tak jakby Wziął trochę dżemu i trochę jogurtu naturalnego i to Tak smakuje jak dobrze tak bardzo Stąd to porównanie do coca-coli która słynie z tego że jest że ma w sobie dużo cukru Nie bez powodu twoim zdaniem 390 39 330 Ile zapłaciliśmy za 1 To jest już dobra cena jak za Smaki skład to jest chyba za dużo moim zdaniem Według mnie Pająk Ja myślałam że tak naprawdę Premium To polega wyłącznie na tym że Opakowanie jest bardziej ekologiczne ale okazuje się że w środku Jest całkiem niezły Fakty Cena Moim zdaniem też to się nie opłaca poza tym że ma za skoki Ten napis Premium dotyczy chyba tylko tego żebyśmy byli skłonni więcej zanim Dla mnie to się opłaca może tylko zachęcał abym producenta żebym Ten dodatkowy cukier ze składu wtedy będzie naprawdę bar To jest Smaczne Ale za drogie