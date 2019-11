Zniesienie limitu 30-krotności to gigantyczne emerytury dla polityków. Prezydent jest przeciw

PiS, mimo sprzeciwu koalicjantów z Porozumienia Gowina, chce przeforsować w Sejmie ustawę dot. zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS. Prezydent Andrzej Duda też jest przeciwny, więc może zablokować ustawę, na mocy której m.in. najlepiej zarabiający politycy i prezesi państwowych spółek zyskają gigantyczne emerytury.

Zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS to nie tylko wzrost oskładkowania najlepiej zarabiających Polaków (powyżej 10 tys. zł). To też możliwe załamanie systemu emerytalnego, ponieważ kilkudziesięciotysięczne emerytury nie będą czymś wyjątkowym. - Mamy nadzieję, że ustawa dotycząca zniesienia 30-krotności nie trafi na biurko prezydenta – powiedział "Super Expressowi" Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta.

PiS forsuje ten pomysł. W Sejmie pojawił się poselski projekt ustawy, z racji, że poselski, a nie rządowy, znacznie skraca czas legislacji. PiS liczy, że przepisy uda się przepchnąć do końca roku, by od stycznia pobierać już wyższe składki. Dla rządzącej partii to ważne, bo limit 30-krotności to blokada dla zrównoważonego budżetu, więc trzeba by założyć deficyt w kasie państwa.